Zwitserland keurt coronavaccin Pfizer/BioNTech goed

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is nu ook in Zwitserland goedgekeurd voor gebruik. De Zwitserse medicijnautoriteit Swissmedic maakte zaterdag bekend dat het vaccin voldoet aan alle eisen. Het is veilig en werkzaam, oordelen de Zwitserse deskundigen.

Swissmedic benadrukt dat het anders dan andere landen geen noodprocedure heeft gevolgd. De beoordeling is verlopen via de ‘gewone procedure”, die wel extra snel is doorlopen. Net zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat maandag een definitief oordeel velt over het bewuste vaccin, begon Swissmedic al aan de beoordeling van de eerste twee onderzoeksfases terwijl de cruciale derde fase nog gaande was. In fase drie van de vaccinontwikkeling worden massaal proefpersonen gevaccineerd.

De Zwitsers hadden begin deze maand nog verklaard dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Ook nu benadrukt de medische autoriteit dat veiligheid van patiënten ‘essentieel’ is voor een positieve beoordeling.

Onderzoek

De goedkeuring geldt voor mensen boven de 16 jaar. Over de uitwerking op kinderen is nog onvoldoende bekend. Daar doen de makers van het vaccin nog onderzoek naar.

Het vaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben ontwikkeld, is al goedgekeurd in diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. In die landen werd een speciale noodprocedure gevolgd.