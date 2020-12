‘65-plussers betalen onnodig hoge zorgpremie’

Ouderen blijven vaak lang bij dezelfde zorgverzekeraar, waardoor ze een onnodig hoge premie betalen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van consumentenadviseur Pricewise. Zo betalen 65-plussers gemiddeld 150 euro premie per maand, een stuk hoger dan de meeste Nederlanders die tussen de 110 en 130 euro per maand kwijt zijn aan hun zorgverzekering.

Dit komt - los van het feit dat ouderen vaak meer zorg nodig hebben en aanvullend verzekerd zijn - vooral door de loyaliteit aan hun verzekeraar, zegt Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise. ‘Veel mensen, met name ouderen, stappen niet of zelden over van zorgverzekeraar uit angst om onderverzekerd te zijn.’

Deze groep blijft volgens haar jarenlang plakken bij dezelfde verzekeraar, vaak al sinds de overgang van het Ziekenfonds naar de nieuwe zorgverzekering in 2006. ‘Dat is natuurlijk makkelijk, maar verzekeraars verhogen jaarlijks de premie en veranderen vaak dekkingen en polisvoorwaarden. De premie wordt dus steeds hoger, maar de verzekering blijft niet hetzelfde. Het is dus heel goed mogelijk dat de verzekering die je tien jaar geleden afsloot niet meer bij je past.’

Het onderzoek toont verder aan dat jongeren vaak kiezen voor de laagste premie. Opvallend is volgens Pricewise wel dat jongere generaties vaker aandacht hebben voor duurzame zorgverzekeraars en daar een extra premie voor over hebben. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan hier zo’n 10 tot 14 euro per maand meer voor te willen betalen.