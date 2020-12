België zet zich schrap voor Nederlander met virus in shoptas

Belgische winkelsteden als Antwerpen en Hasselt zetten zich zaterdag schrap voor de komst van veel Nederlanders. Het laatste weekend voor Kerstmis zouden ze weleens veel Nederlandse winkelaars kunnen trekken, nu in Nederland het leeuwendeel van de winkels heeft moeten sluiten omdat het coronavirus er weer om zich heen grijpt. Als dat het ook in België weer aan kracht winnende virus maar geen opkontje geeft, vrezen de autoriteiten.

Burgemeesters van grensgemeenten hebben aangekondigd dat ze streng optreden als mensen zich bij de kerstinkopen niet aan de coronaregels houden of als het te druk wordt. Ze onderstrepen dat winkelen voor je plezier er in België ook niet bij is. Winkelen mag in principe alleen in je eentje en hooguit een halfuur lang. De regering vroeg de gemeentebesturen vrijdagavond nog eens om wat ze doen ‘tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd voort te zetten en indien nodig op te voeren”.

Maar de grens is nog gewoon open en dat blijft voorlopig zo. Reizen is wel ‘dom”, aldus zorgminister Frank Vandenbroucke, en wordt ‘ten stelligste’ afgeraden, maar is niet verboden. Wel moeten Nederlanders en ander buitenlands bezoek straks een negatieve coronatest kunnen laten zien, van hooguit twee dagen oud. Maar dat is pas vanaf Kerstmis, als de kerstkoopwoede weer voorbij is.