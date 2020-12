Amerikaanse waakhond geeft groen licht voor Moderna-vaccin

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna goedgekeurd voor gebruik. Daarmee kan de distributie van 5,9 miljoen dosis van het middel in de Verenigde Staten van start.

President Donald Trump claimde eerder op vrijdag dat de toezichthouder toestemming had gegeven voor het vaccin, maar de FDA ontkende dat. Nu is er officieel groen licht. Moderna heeft een deal met de Amerikaanse overheid om dit jaar nog twintig miljoen doses te leveren. Volgens de overeenkomst levert de farmaceut tot eind 2021 in totaal 200 miljoen doses af.

Eerder werd het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en Duitse BioNTech al goedgekeurd in de VS. Amerikanen worden al ingeënt met dat middel.