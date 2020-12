Huis van Afgevaardigden wil weer meer tijd voor coronasteundeal

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een wet aangenomen die een shutdown van overheidsdiensten moet voorkomen. Als de Senaat ook akkoord gaat, wordt de deadline voor een beslissing over een tijdelijke financieringswet verlengd tot zondag. Vorige week verlengde het Congres de deadline met zeven dagen. Vrijdag zou die om middernacht (lokale tijd) verlopen, met sluiting van bepaalde overheidsdiensten als gevolg. Naar verwachting stemt de Senaat later op vrijdag over de wet die voor twee dagen financiering regelt.

Het Congres focust zich nu naast de rekening van 1,4 biljoen dollar om de overheidsloketten tot september volgend jaar open te houden ook op een nieuw coronasteunpakket. Politici in de Amerikaanse Senaat steggelen al maanden over een coronasteunpakket. Het Huis van Afgevaardigden nam daarover al een wet aan, maar die werd door de Republikeinse voorzitter van de Senaat, Mitch McConnell, niet in stemming gebracht. In plaats daarvan wordt in de Senaat zelf onderhandeld over een steunpakket. De meningen botsen onder meer over de bescherming van bedrijven tegen rechtszaken en een steunpakket voor lokale overheden.

Volgens McConnell is er de afgelopen dagen echter vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. ‘Ik ben nog optimistischer dan gisteravond dat het raamwerk voor een groot reddingspakket in beide kamers en beide partijen binnen handbereik is”, zei hij vrijdag. De Republikein stelde dat de Senaat desnoods het hele weekend in zitting zal blijven om een deal te realiseren.