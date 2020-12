President Bolsonaro waarschuwt voor rare bijwerkingen vaccin

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de bedrijven Pfizer en BioNTech bekritiseerd, omdat in het contract met hen zou staan dat zij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele bijwerkingen van hun coronavaccin. ‘Als je in een kaaiman verandert, is het jouw probleem”, zei Bolsonaro op een evenement in de stad Porto Seguro, lachend.

‘Ook als iemand Superman wordt, bij een vrouw een baard begint te groeien of als een man met verwijfde stem begint te praten, hebben zij (Pfizer) er niets mee te maken”, aldus Bolsonaro, die het virus zelf al heeft opgelopen en zegt zich niet in te laten enten.

Het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en Duitse BioNTech is in Brazilië in de derde testfase. Landen zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en Mexico hebben vaccinatiecampagnes met het vaccin gelanceerd of aangekondigd. Bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een aanvraag ingediend voor goedkeuring van het vaccin in de EU. Het besluit hierover zal naar verwachting maandag vallen.

Brazilië is met ruim 7 miljoen besmettingen, na de Verenigde Staten en India, het land met de meeste infecties. Wat betreft het aantal dodelijke slachtoffers, staat het Zuid-Amerikaanse land na de VS op de tweede plaats met ruim 185.000 sterfgevallen.

De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan variëren in Brazilië van staat tot staat en van stad tot stad. Bolsonaro heeft het virus lange tijd gebagatelliseerd en had zelfs kritiek op burgemeesters en gouverneurs die zware maatregelen oplegden.