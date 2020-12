Eerste 25 van 100 kwetsbare ‘Griekse’ vluchtelingen in Nederland

De afgelopen week zijn de eerste 25 vluchtelingen uit Griekenland in Nederland aangekomen. Na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos begin september, had het kabinet onder druk van de Tweede Kamer besloten honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen.

De komende dagen zullen nog 24 vluchtelingen naar Nederland worden overgebracht, meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) aan de Tweede Kamer. In totaal zijn het ongeveer tien Syrische gezinnen met 27 kinderen onder de achttien jaar. Volgens het ministerie komt ruim de helft van de betrokkenen uit Moria en komen de anderen uit kampen op andere eilanden zoals Samos. Broekers had al aangekondigd dat ze breder zou kijken, ook omdat er niet voldoende vluchtelingen voldeden aan de eisen van het kabinet.

De vluchtelingen zijn voor hun komst naar Nederland in Griekenland negatief getest op COVID-19 en ze zijn daar ook in quarantaine gegaan. De asielzoekers gaan na aankomst eerst naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarna worden ze gehuisvest in overleg met gemeenten.

Overvolle kampen

Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling om snel de andere vijftig kwetsbare vluchtelingen op te halen. De linkse oppositie wilde eigenlijk vijfhonderd asielkinderen opnemen uit Griekenland. Maar de coalitie was verdeeld en een deal leidde tot een aantal van honderd.

In Griekenland verblijven vele tienduizenden asielzoekers langdurig in vaak overvolle kampen. Op Lesbos zaten ruim 12.000 mensen in het kamp Moria onder ellendige omstandigheden. Door de brand hadden zij geen onderdak meer. Op de eilanden zaten ook veel alleenstaande asielkinderen in onveilige omstandigheden. Verschillende Europese landen hebben deze kinderen vanaf het voorjaar opgenomen.

Opvang

Nederland wilde dat niet, maar het kabinet wilde wel helpen met de opvang van deze kinderen op het Griekse vasteland. Broekers meldt dat een tweede van drie beoogde opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen daar in gebruik is genomen. Er zitten nu zestien jongens die worden begeleid. Nederland werkt in dit driejarige programma met de Grieken samen.

Stichting Vluchtelingenwerk is blij dat de eerste Syrische gezinnen in Nederland zijn, maar wijst erop dat "alleenstaande kinderen (waar het oorspronkelijke verzoek van de Grieken over ging) met kerst nog steeds moeten achterblijven. Dat had echt veel sneller gekund. De onwil van dit kabinet om écht iets te doen aan de situatie op de Griekse eilanden blijft duidelijk staan".