Trimbos waarschuwt voor vervuilde hasj en wiet

Volgens Trimbos heeft het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) sinds oktober verschillende hasj- en wietmonsters geanalyseerd die vervuild bleken te zijn met de synthetische cannabinoïde MDMB-4en-PINACA. De vervuilde hasj en wiet waren afkomstig uit coffeeshops én van straatdealers verspreid over Nederland. Na gebruik van deze stof kunnen al snel ernstige bijwerkingen optreden, aldus het Trimbos-instituut, waar kennis over alcohol, tabak en andere verslavende middelen wordt verzameld.

De vervuiling werd opgemerkt dankzij een landelijk netwerk van testlocaties, de meeste ondergebracht bij instellingen voor verslavingszorg. Daardoor heeft het DIMS een goed beeld van de middelen die op de markt zijn.

Vervuilde monsters

De vervuilde monsters verschillen volgens Trimbos qua uiterlijk niet of nauwelijks van niet-vervuilde hasj of wiet. De effecten van synthetische cannabinoïden zijn veel sterker dan die van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. Zo kunnen na gebruik van zeer kleine hoeveelheden al evenwichtsstoornissen, angst, paranoia, hallucinaties en hartritmestoornissen optreden. Dit kan ook uitmonden in snel verlies van bewustzijn of juist in agitatie, gewelddadig en/of psychotisch gedrag.

Vooralsnog zijn er volgens Trimbos in Nederland geen sterfgevallen of levensbedreigende incidenten met ziekenhuisopname bekend. Wel maakten enkele gebruikers na gebruik van zeer kleine hoeveelheden melding van duizeligheid, extreme angst en paniekgerelateerde klachten.