Drie GGD-regio’s zijn de eerste met coronavaccinatie

Utrecht start op 8 januari, zegt een woordvoerster van de GGD Utrecht. De precieze locatie is nog niet bekend, daar wordt volgens haar nog over onderhandeld. ‘Het moet een locatie zijn die we voor langere tijd kunnen huren, omdat we na de zorgmedewerkers ook de bevolking gaan vaccineren.’ Of dat in de stad zelf of daarbuiten is, is dus ook nog niet bekend.

Of de twee andere regio’s ook op 8 januari beginnen, kan de Utrechtse woordvoerster niet zeggen.