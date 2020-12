Beurs Amsterdam sluit vrijwel onveranderd

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel onveranderd gesloten. Elders in Europa waren rode cijfers op de koersenborden te zien. Pessimistische geluiden over de toch al moeizame brexitonderhandelingen zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 625,25 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 921,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in.

De FTSE-index in Londen daalde 0,3 procent. Volgens de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier is er nog maar weinig tijd over voor een brexitdeal. De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie lieten eerder al weten dat het moeilijk wordt om nog tijdig een handelsakkoord te sluiten. Vooral op het vlak van visserij blijven Londen en Brussel het oneens.

Galapagos

In de AEX toonde biotechnoloog Galapagos wat herstel na de zware koersverliezen in de afgelopen twee dagen, met een plus van 2,6 procent. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en zakte 2 procent. Staalconcern ArcelorMittal en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers bij de hoofdfondsen met minnen van 2,4 procent. Verzekeraar ASR was koploper met een stijging van 2,8 procent.

Philips dikte 1,7 procent aan. Het zorgtechnologiebedrijf koopt het Amerikaanse BioTelemetry voor omgerekend 2,3 miljard euro. Philips denkt dat de maker van systemen voor het op afstand in de gaten houden van hartpatiënten volgend jaar al kan zorgen voor meer omzet en winst.

Pharming

Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak ging Pharming stevig aan kop met een plus van 11,5 procent. Het biotechnologiebedrijf verwacht vanaf dinsdag ook op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te verhandelen te zijn. Pharming maakte zijn plannen voor een tweede notering in de Verenigde Staten in oktober bekend. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij in de MidKap met een verlies van 3,3 procent.

De euro was 1,2234 dollar waard, tegenover 1,2256 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent naar 49,15 dollar. Brentolie won 1 procent in prijs tot 52,05 dollar per vat.