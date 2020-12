Alsnog Zweeds advies voor mondkapje in openbaar vervoer

Inwoners van Zweden krijgen alsnog het advies een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. De Zweedse premier Löfven deed de aanbeveling vrijdag. Hij kondigde ook andere maatregelen aan om het aantal coronabesmettingen in te dammen, zoals een beperking van het aantal klanten in winkels en hooguit vier personen aan een tafel in een restaurant.

Zweden ging tot voor kort een eigen weg bij de aanpak van de coronacrisis, met nauwelijks beperkingen. Maar de laatste tijd worden de teugels geleidelijk strakker aangehaald.

In vergelijking met andere Scandinavische landen doet Zweden het slecht met gemiddeld veel meer coronadoden, namelijk 789 per miljoen inwoners tegenover 174 per miljoen in Denemarken en 74 per miljoen Noren.

Maar als je het Zweedse cijfer afzet tegenover andere Europese landen, is Zweden een middenmoter en tellen landen als België (1582 per miljoen inwoners) en Italië (1113) veel meer slachtoffers door corona. Nederland heeft volgens recente cijfers 602 coronadoden per miljoen inwoners.