Rutte: politieke weging toeslagenrapport nog niet aan de orde

De vraag welke politieke consequenties het kabinet verbindt aan het vernietigende eindrapport over de toeslagenaffaire, "is nu nog niet aan de orde", zegt minister-president Mark Rutte. "Ik wil nu eerst naar de inhoud kijken, recht doen aan het rapport en aan de ouders", aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Het tweede kabinet-Kok trad in april 2002 af naar aanleiding van een kritisch rapport over de Nederlandse rol bij de val van Srebrenica in 1995. Net als nu waren de Tweede Kamerverkiezingen destijds in zicht, waardoor dat vooral als een symbolische daad werd gezien. Rutte sluit niets uit maar lijkt vooralsnog weinig te voelen voor zo'n offer. Hij zegt zich bij een eventueel aftreden eerst de vraag te willen stellen "of dat ook zou gebeuren als je twee jaar voor de verkiezingen zit".