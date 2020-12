Extra geld voor 60.000 laptops en tablets voor thuisonderwijs

De laptops en tablets zijn vanaf begin januari beschikbaar. Schoolbesturen kunnen vanaf 22 december tot en met 15 januari een aanvraag indienen. Er wordt een eigen bijdrage verwacht van 25 procent, schrijft het ministerie.

Tot 18 januari zijn basis- en middelbare scholen dicht vanwege de lockdown, die vanwege de hoge coronacijfers deze week werd afgekondigd. Volgens onderwijsminister Arie Slob is fysiek onderwijs natuurlijk het beste, maar is er met een eigen laptop of tablet voor thuisonderwijs toch het beste van te maken.

De minister trok eerder dit jaar al ruim 9 miljoen euro uit voor dit soort apparaten. Daarmee werden 15.000 leerlingen geholpen.

Peiling

Eerder deze week bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) dat op ongeveer 58 procent van de scholen niet alle leerlingen de juiste apparatuur hebben. In totaal beschikt een vijfde van de leerlingen nog niet over een goede laptop of tablet, aldus de AVS.

Dinsdag drong de Tweede Kamer er tijdens het coronadebat bij premier Mark Rutte op aan te kijken of scholen eerder open kunnen. Hij zei daar "heel terughoudend" mee te zijn, omdat het kabinet eerst het effect van de feestdagen op de coronacijfers wil weten. Dit kan pas half januari. Maar zodra er weer iets open kan, dan is de basisschool "sowieso" de eerste, verzekerde Rutte toen.