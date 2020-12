Grapperhaus geen voorstander van voordelen bij ‘vaccinatiebewijs’

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het geen goed idee als mensen bij het tonen van een 'vaccinatiebewijs' bepaalde voordelen krijgen, zoals toegang tot de horeca. "Het uitgangspunt is niet dat we met allerlei verschillen gaan werken", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Belangrijker vindt hij het in te zetten op het overtuigen van mensen, in plaats van "gelijk te beginnen met dwang en drang". Hij was dan ook blij toen hij zag dat inmiddels 70 procent van de bevolking bereid is zich te laten vaccineren. Eerder was dat nog 60 procent.

Grapperhaus wil dat percentage boven de 90 krijgen. "Dan ziet de resterende 10 procent dat het goed gaat en dan wordt die groep geleidelijk ook kleiner." Zodra 60 tot 70 procent van de bevolking is ingeënt tegen corona, spreekt men van groepsimmuniteit.

De Jonge

Eerder vrijdag zei coronaminister Hugo de Jonge ook dat extra rechten bij een bewijs er voorlopig niet inzitten. Een officieel besluit van het kabinet komt begin volgend jaar.

Veel Nederlanders vinden het wel een goed idee om gevaccineerde mensen meer vrijheid te geven, blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, Erasmus University Rotterdam en het RIVM. 73 procent is daar voor. De onderzoekers spraken wel van een 'vaccinatiebewijs light', omdat het pas zou ingaan als alle Nederlanders de kans hebben gekregen zich te laten inenten. Dat zal waarschijnlijk ergens in de zomer zijn. Eerst zijn zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren aan de beurt.