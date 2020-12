Amerikaanse vicepresident Pence ingeënt tegen corona

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen hebben zich vrijdag live op televisie laten inenten tegen het coronavirus. De publieke vertoning was opgezet om het nationale vertrouwen in het vaccin te vergroten.

‘Het opbouwen van vertrouwen in het vaccin is wat ons hier vanmorgen brengt”, zei Pence nadat hij in het Witte Huis was geprikt. ‘Ik voelde niets.’

In de Verenigde Staten werden maandag de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. De Amerikaanse topimmunoloog Anthony Fauci had eerder deze week Pence en president Donald Trump aangespoord om zich om veiligheidsredenen zo snel mogelijk te laten vaccineren. Fauci wil ook dat aankomend president Joe Biden en de nieuwe vicepresident Kamala Harris zich snel laten inenten.

Biden wordt volgende week gevaccineerd. Dat wordt ook live op televisie uitgezonden. President Trump zelf zegt nog niet aan de beurt te zijn om gevaccineerd te worden. Hij was eerder dit jaar besmet met het virus.