Coronavaccins begin 2021 ook naar arme landen

Een internationaal samenwerkingsverband dat wil garanderen dat ook minder welvarende landen toegang hebben tot coronavaccins, heeft naar eigen zeggen al zo’n 2 miljard doses veiliggesteld. De eerste doses worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgeleverd in de betreffende landen.

‘Het licht aan het eind van de tunnel is iets feller geworden”, concludeerde topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO is een van de deelnemers aan het COVAX-initiatief, dat ook wordt gesteund door farmaceuten, regeringen en internationale organisaties. Die proberen samen te zorgen dat geen landen buiten de boot vallen tijdens de wereldwijde race om coronavaccins te bemachtigen.

Het samenwerkingsverband maakte vrijdag bekend dat nu ook een optie is genomen op 170 miljoen doses van een vaccin van AstraZeneca, dat nog in ontwikkeling is. De snelheid waarmee vaccins in arme landen in gebruik genomen kunnen worden, hangt volgens COVAX wel af van een aantal factoren. Het gaat dan om de snelheid waarmee de middelen worden goedgekeurd door toezichthouders en de mate waarin landen zelf klaar zijn om vaccins te verwerken.