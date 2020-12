Amerikaanse vicepresident Pence ingeënt tegen corona

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft zich vrijdag live op televisie laten inenten tegen het coronavirus. De publieke vertoning was opgezet om het nationale vertrouwen in het vaccin te vergroten.

‘Het opbouwen van vertrouwen in het vaccin is wat ons hier vanmorgen brengt”, zei Pence nadat hij in het Witte Huis was geprikt. ‘Ik voelde niets.’

President Trump zelf zegt nog niet aan de beurt te zijn om gevaccineerd te worden. Hij was al besmet met het virus.