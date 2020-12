Chinese burgerjournalist voor rechter na berichtgeving over Wuhan

Een Chinese burgerjournalist die in haar land wordt vastgehouden na verslaggeving over de situatie in de stad Wuhan tijdens de uitbraak van de coronapandemie, zal aan het eind van deze maand worden berecht. Dat heeft haar advocaat vrijdag gezegd.

Zhang Zhaan, een voormalig advocaat, ging in februari naar de Chinese stad om op sociale media verslag te doen van de chaotische situatie in ziekenhuizen en andere zaken. In haar berichten noemde zij de situatie in Wuhan ‘een ernstige schending van de mensenrechten”.

In de miljoenenstad stak in december vorig jaar het coronavirus voor het eerst de kop op. Peking wachtte tot 23 januari om Wuhan en omgeving in quarantaine te plaatsen. Die late reactie leidde tot veel kritiek in het buitenland.

Toestand zorgwekkend

Zhang (37) werd in mei gearresteerd op beschuldiging van ‘het aanzetten tot onrust”, een term die vaak wordt gebruikt tegen tegenstanders van het communistische regime. Zij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar tijdens een proces dat volgens haar advocaten op 28 december in Shanghai moet beginnen.

Zhang ging in juni in hongerstaking om te protesteren tegen haar detentie en wordt sindsdien gedwongen gevoed met een neussonde. Een van haar advocaten heeft op sociale media verklaard dat de gezondheidstoestand van Zhang zorgwekkend is. ‘Ze wordt 24 uur per dag vastgebonden, ze heeft hulp nodig om naar het toilet te gaan”, rapporteerde hij.

China, het eerste land dat door het coronavirus werd getroffen, is erin geslaagd het virus grotendeels in te dammen. Het dodental door het virus staat op 4634. De meeste slachtoffers kwamen uit Wuhan en omgeving. Het laatste sterfgeval werd geregistreerd in mei.