Hof Spanje wil onderzoek naar coronadoden verzorgingshuizen

Het Spaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat er een onderzoek moet komen naar mensen die in verzorgingshuizen zijn overleden aan het coronavirus. Het hof wil dat wordt onderzocht of de vele doden in verzorgingshuizen veroorzaakt zijn door ‘politieke of bestuurlijke beslissingen en of dit als misdaad kan worden beschouwd”.

Naar schatting van Spaanse media zijn er ruim 20.000 mensen in verzorgingshuizen overleden door het coronavirus. Niet bij iedereen is vastgesteld dat ze zijn overleden door het longvirus, maar dat is wel waarschijnlijk. Spanje is een van de hardst geraakte Europese landen met 48.777 geregistreerde doden.

Het hof wil dat ook wordt onderzocht of er overheidsgeld is gebruikt om slechte beschermende kleding te kopen of dat er fraude is gepleegd bij het aanschaffen van medische goederen om de uitbraak te bestrijden.

Tegelijkertijd heeft het hooggerechtshof vrijdag ongeveer vijftig vervolgingsverzoeken tegen de regering afgewezen. Mensen hadden de zaken ingediend uit woede over de in hun ogen mislukte aanpak van het coronavirus. Het hof vond de aanklachten te vaag om er iets mee te doen.