‘Nederlanders welkom in Belgische winkelsteden’

Nederlanders zijn van harte welkom om in België te komen winkelen, zegt de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos. ‘Als mensen de coronaregels respecteren hebben wij daar geen probleem mee. Of het nou om Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners gaat, het kan veilig”, zegt Hans Cardyn van Comeos tegen het ANP.