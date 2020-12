Negatief reisadvies VS voor Hongkong vanwege veiligheidswet

‘Sinds de invoering van de veiligheidswet op 30 juni oefent China eenzijdig en willekeurig macht uit in Hongkong”, stelt het ministerie. China wil te veel zijn invloed laten gelden in Hongkong, volgens de VS. Zo zouden politieagenten die worden aangestuurd door de regering in Peking geen verantwoording hoeven afleggen aan de leiding in Hongkong.

Ook buitenlandse burgers die kritiek uiten op het Chinese beleid kunnen zomaar worden opgepakt, zegt het ministerie.

China en de VS botsen de laatste tijd regelmatig over de groeiende Chinese macht in Hongkong. De stadstaat werd in 1997 weer onderdeel van China, onder strenge voorwaarden. Zo zou Hongkong onder een ander, minder autoritair, systeem vallen. China wil de laatste jaren echter meer invloed krijgen in Hongkong.