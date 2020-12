Exctinction Rebellion blokkeert ingangen op Schiphol

Zo’n dertig actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren vrijdagochtend twee ingangen op Schiphol. De actiegroep is het niet eens met de voorkeursbehandeling die de luchthaven in de coronacrisis zou krijgen.

De actievoerders hebben zich buiten met een megafoon en spandoeken voor de twee draaideuren van Schiphol Plaza verzameld. Sommige van hen hebben zichzelf aan de glazen wanden van de deuren vastgelijmd, met de rug tegen het raam en de handen naar beneden. De marechaussee is in groten getale aanwezig en heeft de demonstratie afgezet. ‘Om de veiligheid te waarborgen en de luchthavenprocessen goed te laten functioneren”, aldus de marechaussee.

Extinction Rebellion stelt dat de algehele luchtvaart op een aantal punten een uitzonderingspositie heeft en dat dit onterecht is. ‘Zo mag Schiphol de stikstofnormen blijven overschrijden, hoeft zij geen milieuvergunningen aan te vragen en wordt er geen belasting op kerosine geheven”, aldus de actiegroep.

Lockdown

De actievoerders willen een ‘volledige lockdown van Schiphol”. Ondanks de strenge coronamaatregelen doken de afgelopen dagen beelden op van overvolle terminals. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, verantwoordelijk voor de openbare orde op Schiphol, zei geschrokken te zijn van de beelden en ging met Schiphol in overleg hoe de drukte beter in goede banen kan worden geleid.

Extinction Rebellion liet eerder weten dat de actie is gericht tegen het kabinet, de Schiphol Group en de voorrangspositie die het bedrijf in de klimaatcrisis toebedeeld zou krijgen. ‘Het is niet de bedoeling individuele reizigers dwars te zitten.’