Duizenden auto’s uren vast op snelweg Japan door sneeuwstorm

Zeker tweeduizend auto’s hebben uren vastgestaan op een snelweg in Japan door een hevige sneeuwstorm. Sommige voertuigen stonden volgens de Japanse omroep NHK tot wel 36 uur in de file. Nog lang niet iedereen is weg. Zeker zeshonderd auto’s staan nog vast op de snelweg. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis.