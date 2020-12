Dringende oproep aan werkgevers: kom met meer stageplaatsen

In veel sectoren moeten er snel meer stageplekken komen. De stagenood onder studenten wordt steeds groter. Dat stellen CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), die er veel meldingen over binnenkrijgen. Beide organisaties roepen werkgevers dringend op snel met plekken te komen. Dat is ook in het belang van werkgevers, stellen ze.

De coronacrisis zorgt voor een structureel tekort aan stageplaatsen. Het gebeurt dat studenten meer dan honderd sollicitaties moeten versturen, voordat ze een stageplek vinden. ‘Het is voor studenten om moedeloos van te worden. Ze willen zo graag praktijkervaring opdoen, maar krijgen de kans vaak niet”, zegt Susanne Witteveen van CNV Vakmensen. Het niet vinden van een stage kost veel studenten tijd, maar ook geld. ‘Studenten hebben tijdens hun stage vaak recht op een vergoeding, die ze nu dus mislopen.’

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal geregistreerde stageovereenkomsten eind mei ruim 17,5 procent lager lag dan het jaar ervoor. Ook in het huidige studiejaar kunnen veel studenten geen stageplek vinden. ‘Het tekort loopt steeds verder op”, is de indruk van ISO-voorzitter Dahran Çoban.

Lange termijn

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers in crisistijd minder mogelijkheden hebben om plek te bieden aan stagiairs, is de huidige situatie ook voor het bedrijfsleven op de lange termijn zeer schadelijk, stellen vakbond en ISO. Bij een vorige crisis in 2008 bleek dat stagetekorten in crisistijd leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt wanneer de economie weer aantrekt.

CNV-onderhandelaars proberen er in bedrijven concrete afspraken over te maken en het ISO zoekt naar oplossingen met de onderwijsinstellingen en het ministerie.