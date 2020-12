Biden steunt zoon Hunter tijdens belastingonderzoek

De aanstaande president van de Verenigde Staten Joe Biden staat volledig achter zijn zoon Hunter Biden. Naar hem loopt een onderzoek vanwege mogelijke misstanden met de belasting. Biden zei in de talkshow The Late Show with Stephen Colbert dat hij vertrouwen heeft in zijn zoon.

‘Wij hebben het volste vertrouwen in onze zoon”, zei de aanstaande president die samen met zijn vrouw aanwezig was bij Colbert. Biden zegt zich geen zorgen meer te maken over de herhaalde aanvallen van de Republikeinen op zijn zoon. ‘Het raakte me eerst altijd, maar nu heb ik er geen zorgen meer over. Ik vind het gemene aanvallen, maar zolang hij zich goed voelt, voelen wij ons goed.’

President Donald Trump heeft de zakelijke ondernemingen van Hunter in Oekraïne en China vaak aangehaald. Hij zei onder meer dat Biden probeerde om invloed uit te oefenen op de Oekraïense president om vervolging van Hunter en het gasbedrijf Burisma te voorkomen. Hunter zat tussen 2014 en 2019 in het bestuur bij Burisma. De zoon van Biden ontkent overigens dat hij iets heeft gedaan dat niet mocht.

Colbert vroeg Biden ook om iets positiefs te noemen uit het presidentschap van Trump. De aanstaande president noemde daarop onder meer het coronavaccin. Biden zei dat hij verwacht dat het dagelijks leven over een jaar, mede door het vaccin, ‘zo goed als normaal is”.