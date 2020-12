Aantal coronabesmettingen Duitsland weer boven 30.000

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur toegenomen met 33.777 nieuwe gevallen. Een dag eerder lag het aantal besmettingen voor het eerst boven de 30.000.

Het cijfer van vrijdag is een nieuw record, zij het wel dat er ongeveer 3500 gevallen bij zitten die een dag eerder wel zijn gemeten, maar door een fout niet zijn geteld.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland staat bijna op 1,5 miljoen. Er zijn het afgelopen etmaal 813 personen overleden aan het virus. Dat zijn er 115 meer dan een dag eerder. Het geregistreerde dodental staat nu op 24.938.

Harde lockdown

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland lag donderdag voor het eerst boven de 30.000. Donderdagochtend meldde het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, nog dat het aantal besmettingen met 26.923 iets lager was dan woensdag. Na het herstellen van een technische fout in de deelstaat Baden-Württemberg kwamen daar nog ongeveer 3500 gevallen bij, die bij de cijfers van vrijdag opgeteld worden.

Sinds woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari, kwam bondskanselier Angela Merkel zondag overeen met de deelstaatregeringen.