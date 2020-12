Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wordt lijstduwer voor D66 bij de landelijke verkiezingen in maart. In een interview in de Volkskrant zegt ze hiermee lijstrekker Sigrid Kaag te willen ondersteunen. Tegelijk zegt ze niet in de Tweede Kamer te gaan als ze met voorkeursstemmen zou worden gekozen.

"Ik word lijstduwer, dat vind ik een mooie democratische traditie in Nederland. Maar ik ga niet de Kamer in, het Kamerwerk vereist weer hele andere capaciteiten. Ik denk niet dat ik die bezit. Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer. Ik wil wel zichtbaar betrokken zijn bij het team van Sigrid Kaag, maar voor het parlementaire handwerk acht ik anderen meer geschikt."

Eerder overwoog de 53-jarige Ollongren zich nog kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de sociaal-liberalen, maar in mei zag ze daar van af. Ze was in de maanden daarvoor uitgevallen wegens ziekte en meende dat het leiden van de partij naar de verkiezingen niet verstandig was voor haar gezondheid.

In 2006 stond Ollongren ook op de kandidatenlijst van D66, op de vijfde plaats. Omdat de partij toen maar drie zetels haalde, viel ze buiten de boot. Daarna werd ze topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte. In 2014 volgde een wethouderschap in Amsterdam, waarna ze in 2017 minister werd van Binnenlandse Zaken.