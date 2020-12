Biden nomineert vrouw van inheemse afkomst voor kabinetspost

De benoeming van de parlementariër uit de staat New Mexico tot minister van Binnenlandse Zaken zou een grote symbolische waarde hebben omdat ze van inheemse afkomst is en omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken grotendeels gaat over de betrekkingen met de indianenvolkeren, en het beheer van federaal land en nationale parken.

De inheemse stem speelde een grote rol in Bidens verkiezingsoverwinning in de zuidwestelijke staat Arizona.

Biden nomineerde donderdag ook de voormalige leider van milieutoezichthouder Environmental Protection Agency (EPA), Gina McCarthy, om een nieuwe taskforce te gaan leiden die zich richt op de bestrijding van de klimaatverandering.