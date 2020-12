Gemeenteraad Rotterdam stemt voor bestemmingsplan Feyenoord City

Het bestemmingsplan maakt de weg vrij om te gaan beginnen met het realiseren van een nieuwe wijk in Rotterdam-Zuid met ongeveer 3700 woningen,waarvan 450 sociale huurwoningen, de nodige voorzieningen en een nieuw stadion voor Feyenoord aan de oevers van de Nieuwe Maas. Inclusief het nieuwe stadion wordt er voor circa 1,5 miljard euro in het gebied geïnvesteerd door overheid en marktpartijen.

Vooral het nieuwe stadion, de vervanger van voetbaltempel De Kuip, hield de gemoederen donderdagmiddag en avond flink bezig. Alle politieke partijen spraken hun zorgen uit over het feit dat de financiering daarvan nog steeds niet rond is. Er is volgens betrokken nog steeds een tekort van 50 miljoen euro.De totale kosten van realisatie bedragen 444 miljoen euro.

Leefbaar Rotterdam en andere partijen wilden dat pas over het bestemmingsplan zou worden gestemd, nadat Stadion Feyenoord en Feyenoord de financiering in orde hadden. De twee beslissen volgend jaar september of het nieuwe stadion er komt.

Bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) zei dat de grondexploitatie voor de woningontwikkeling inmiddels sluitend is en dat Rotterdam de huizen dringend nodig heeft. ‘Het vaststellen van het bestemmingsplan trekt misschien de laatste financiers over de brug,’ zei hij, hiermee hopend dat de 50 miljoen snel kan worden binnengehaald.

Raadslid Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wilde van burgemeester Ahmed Aboutaleb precies weten wat er in een geheim overleg met Feyenoord zich had afgespeeld. Hij had vernomen dat Aboutaleb daar gezegd zou hebben dat het nieuwe stadion er hoe dan ook zou komen. Aboutaleb was kort van stof: ‘Alles wat in mijn kamer wordt besproken is geheim. Als burgemeester laat ik mij bijpraten door betrokkenen over grote en gevoelige projecten. Ik zou een belabberde burgemeester zijn als ik geen belangstelling zou hebben. Een nee, ik heb geen toezeggingen gedaan.’ D66-wethouder Arjan van Gils (Financiën) wilde slechts kwijt dat het ging om een voortgangsgesprek.

Mocht het nieuwe stadion er rond 2025 komen dan wordt De Kuip gerenoveerd en in oude luister hersteld. De bovenste ring wordt dan verwijderd om zo terug te keren naar het oorspronkelijke ontwerp. Op voordracht van Leefbaar-raadslid Simons is met het stadsbestuur wel afgesproken dat als Feyenoord na het afblazen van het nieuwe stadion De Kuip wil renoveren, er geen vertraging mag ontstaan bij de noodzakelijke nieuwe onderzoeken. De wethouders Van Gils en Kurvers meldden donderdagavond dat Feyenoord tot oplevering van het nieuwe stadion gewoon in De Kuip kan blijven voetballen.