Ondanks coronajaar ruim 1600 debatten en dik 4300 moties in Kamer

Ondanks dat de coronacrisis ook het werk in de Tweede Kamer voor enige tijd grotendeels platlegde, werd er dit jaar bijna net zo vaak gedebatteerd als in 2019. Dit jaar waren er 1605 overleggen met het kabinet, vorig jaar waren dat er twee minder. En hoewel de Kamer de werkwijze aanpaste vanwege corona, werden toch nog 341 fysieke debatten gehouden in de plenaire zaal. Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib na afloop van waarschijnlijk het laatste Kamerdebat dit jaar, dat over de vaccinatiestrategie ging.