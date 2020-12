Aantal overledenen 450 hoger dan gewoonlijk in een week

In de winter komen altijd meer mensen te overlijden, maar de sterfte is de afgelopen maanden hoger dan gebruikelijk. Het statistiekbureau merkte eerder op dat de hogere sterfte samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

Sinds de laatste week van september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 5300 meer mensen overleden dan je zou verwachten in deze periode. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie (9 maart tot en met 4 mei) lag deze zogeheten oversterfte fors hoger, naar schatting op bijna 9000.

De meeste van alle coronadoden kregen langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

