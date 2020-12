Belgische staatssecretaris verklapt prijzen coronavaccins

Een Belgische staatssecretaris heeft per ongeluk de prijzen verklapt van de zes coronavaccins die de Europese Commissie namens de EU-landen heeft aangekocht. De prijzen zijn geheim, omdat fabrikanten bijvoorbeeld andere klanten dan moeilijk meer in rekening kunnen brengen.

Het ene vaccin is veel duurder dan het andere, blijkt nog eens uit het overzicht dat staatssecretaris Eva De Bleeker per abuis twitterde. Het middel van het Duitse BioNTech en het Amerikaanse Pfizer, dat de EU hoogstwaarschijnlijk volgende week als eerste zal goedkeuren, is met 12 euro per dosis aan de prijzige kant. Een andere koploper, Moderna, rekent zelfs 18 euro per dosis. Dat is ruim tien keer zoveel als het vaccin van AstraZeneca, dat wat langer op zich laat wachten.

De misstap komt voor rekening van communicatiemedewerkers van De Bleeker, meldt VRT Nieuws. Ze deelden de prijzen van de vaccins van Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson en Curevac om aan te tonen dat in de begroting genoeg geld was vrijgemaakt om die te betalen. De tweet werd snel verwijderd, maar was inmiddels opgeslagen en doorgestuurd.

Het Belgisch parlement wil van De Bleeker weten of ze de vertrouwensregels van de Europese Commissie heeft geschonden.