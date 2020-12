Vaccineren in deel EU begint eind december

In Italië gaat het vaccineren eind deze maand van ‘start’ en wordt daarna begin januari ‘enorm’ opgevoerd, zei de verantwoordelijke Italiaanse topfunctionaris Domenico Arcuri in een interview met de krant Corriere della Sera. Duitsland begint op 27 december, hebben de autoriteiten woensdag bekendgemaakt. Dat is ook de datum die Oostenrijk aanhoudt, twitterde bondskanselier Sebastian Kurz.

België ent ‘onmiddellijk na Kerstmis’ de eerste mensen in tegen het coronavirus, aldus minister Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid). Voorwaarde is wel dat fabrikanten Pfizer en BioNTech volgende week een eerste partij vaccins leveren. De Franse premier Jean Castex heeft woensdag tegen het parlement gezegd dat Frankrijk in de laatste week van dit jaar begint met inenten tegen het longvirus.

Hele Europese Unie

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei eerder donderdag dat de vaccinatie in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december begint. Nederland heeft echter laten weten pas op 8 januari te beginnen. Hoe lang het duurt voordat andere EU-lidstaten zoals Luxemburg, Spanje en Griekenland hun campagne aftrappen is nog niet bekend.

In Groot-Brittannië worden sinds 8 december al mensen ingeënt met het vaccin van Pfizer. Het middel werd daar op 2 december al goedgekeurd voor gebruik. In Rusland is de vaccinatiecampagne met een eigen Russisch vaccin al op 5 december begonnen. Het land was daarmee het eerste in Europa.