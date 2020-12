Ombudsman: goede mensen lieten toeslagenaffaire gebeuren

De ‘tragiek’ van de toeslagenaffaire is dat ‘al die in principe best goedwillende mensen, het toch zo ver hebben laten komen”. Dat zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over het ongekend harde toeslagenrapport van een speciale Kamercommissie.

Er zit niet direct kwade wil bij de betrokkenen, meent de ombudsman. Op NPO Radio 1 zegt hij dat het goed is dat de Kamer heeft opgeschreven ‘dat mensen zo schandalig behandeld zijn”. Het rapport van de ondervragingscommissie is belangrijk, maar brengt de compensatie voor slachtoffers van de misstanden door de Belastingdienst niet dichterbij. ‘Dat is nog steeds niet in orde”, foetert Van Zutphen over de ‘hersteloperatie’ waarmee het kabinet nu gedupeerden compenseert. Dat gebeurt maar zeer mondjesmaat en veel minder snel dan eerst beloofd.

Van Zutphen houdt zich al jaren bezig met de ontspoorde fraudejacht van de fiscus. Mensen kunnen namelijk bij de Nationale Ombudsman terecht met een klacht over de overheid. Een eerste rapport van de Ombudsman over de behandeling van de afdeling Toeslagen betrof nog één zaak, van ongeveer 300 ouders. Inmiddels zegt het ministerie van Financiën dat vermoedelijk meer dan 20.000 ouders op één of andere manier zijn gedupeerd door de afdeling Toeslagen of de uitwerking van de wet.

‘Ik ben toch iedere keer weer geschrokken door de omvang. Dat is iedere keer confronterend”, zegt Van Zutphen daarover. ‘Het gaat over duizenden mensen, van wie we zeggen: we hebben ze onterecht als fraudeur weggezet. Dat waren ze niet. Ze hebben die boetes niet verdiend, ze hebben deze behandeling niet verdiend.’