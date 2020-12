DI-RECT hoogste nieuwe binnenkomer in Top 2000

DI-RECT is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de NPO Radio 2 Top 2000. Hun hit Soldier On maakt op het randje van de top tien zijn debuut en komt binnen op plaats 12. Het levert de band een Top 2000 Award op, zo werd donderdagmiddag bekend in de middagshow De Wild in de Middag.

Radio 2 zet met de Top 2000 Award sinds 2018 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers. Vorig jaar werd de prijs uitgedeeld aan Danny Vera, die destijds met Roller Coaster de hoogste binnenkomer ooit was op plaats 4, en Davina Michelle kreeg de award twee jaar geleden. Zij was toen de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer met Duurt Te Lang op positie 477.

Zo’n hoge entree als DI-RECT nu maakt is in de voorgaande 21 edities zelden voorgekomen. Slechts vijf platen wisten nog hoger binnen te komen: Guns N’ Roses met November Rain (op 10 in 2000), Coldplay met Viva La Vida (op 11 in 2009), Adele met Someone Like You (op 6 in 2011), Danny Vera met Roller Coaster (op 4 in 2019) en Normaal met De Boer Dat Is De Keerl (op 9 in 2019).

De gehele Top 2000 wordt later donderdagmiddag bekend. Eerder werd al duidelijk dat Danny Vera de nieuwe lijstaanvoerder is. Hij stoot Queen’s Bohemian Rhapsody van de troon.