Duitsland haalt uit naar Moskou over vergiftiging Navalni

Duitsland heeft fel uitgehaald naar Moskou omdat de Russen niets doen om de zaak rond de vergiftigde Russische oppositieleider Navalni op te helderen. Rusland had genoeg mogelijkheden, maar er is niets gebeurd, constateert de Duitse buitenlandminister Maas.

De bewindsman uitte ernstige twijfels of het regime in Moskou wel bereid is te helpen bij het onderzoek naar de vergiftiging eind augustus. Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat zit de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB achter de moordpoging, maar de Russische machthebbers wuiven dat weg.

De Russische president Poetin noemt de berichten een aanval op Rusland. Volgens hem is de oppositieleider niet echt vergiftigd. Navalni is niet belangrijk genoeg om een doelwit te zijn, aldus Poetin. ‘Maar als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook afgemaakt.’

Navalni overleefde de aanval met zenuwgif. Hij herstelde daarna in een ziekenhuis in Berlijn. De uitgesproken Poetin-criticus zelf zei donderdag op Twitter dat hij de hele dag was ondervraagd door de Duitse justitie op verzoek van de Russische autoriteiten.