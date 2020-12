Echtscheiding EU en VK formeel afgerond

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de echtscheiding formeel afgerond. Het terugtrekkingsakkoord wordt daardoor per 1 januari van kracht. Het geeft volgens EU-commissaris Maroš Šefčovič zekerheden over de rechten van EU-burgers die in het VK wonen en omgekeerd aan Britten in de unie. Ook biedt het de garantie dat het Goede Vrijdag-vredesakkoord niet wordt geschonden, doordat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt.