Het kabinet komt volgende week bijeen op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier, om zich over het toeslagenrapport van de ondervragingscommissie te buigen. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) in een eerste reactie. Het kabinet geeft in januari dan een uitgebreide reactie, ook over wat de gevolgen moeten zijn van het vernietigende rapport.