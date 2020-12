Hoeveelheid in beslag genomen illegaal vuurwerk stijgt door

De politie heeft dit jaar al 107.975 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, zo valt af te lezen uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). In week 50, die liep van 7 tot en met 13 december, werd bijna 8000 kilo aan de barometer toegevoegd.

Tot nu toe heeft de politie al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2019. Toen werd iets meer dan 61.000 kilo opgespoord.

De politie let dit jaar extra scherp op de handel in illegaal vuurwerk, mede vanwege het landelijke vuurwerkverbod dat is afgekondigd vanwege de coronacrisis. Zo worden socialemediakanalen voortdurend in de gaten gehouden. Ook advertenties op Marktplaats worden gevolgd, terwijl er met name in de grensstreek meer steekproefsgewijze controles dan anders worden gehouden. De politie heeft daarvoor extra capaciteit.