Coronacrisis drukt inkomsten landbouw

De coronacrisis treft ook de landbouwsector stevig. Volgens ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research was niet alleen sprake van minder productie, ook de prijzen daalden in vergelijking met een jaar eerder. In totaal werd in de sector 6 procent minder verdiend dan in 2019.

Dit jaar lag de landbouwproductie 0,5 procent lager dan vorig jaar. Zowel bij de akkerbouw, de tuinbouw als de veehouderij was sprake van een daling. Daarbij kregen de boeren en tuinders ook minder geld voor hun producten. De productiewaarde van de landbouw daalde bij elkaar met 3,5 procent tot 28 miljard euro. Daarbij werd ruim een derde meer aan subsidies en compensaties voor omzetverliezen verstrekt.

Alleen al aan coronasubsidies werd 340 miljoen euro uitgekeerd. De sierteeltsector en de telers van frietaardappelen werden voor hun omzetverliezen gecompenseerd. Daarnaast maakten flink wat boeren gebruik van loonsubsidies via de NOW-regeling. Zonder de noodhulp zouden de inkomsten in de landbouw met 11 procent zijn gedaald.

Dierlijke productie

De dierlijke productie nam in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent af met gemiddeld 6 procent lagere prijzen. De waarde van de productie daalde dit jaar met 6,5 procent naar 10,5 miljard euro. Varkens werden in doorsnee 9 procent goedkoper. Vorig jaar werd nog geprofiteerd van de varkenspest in China, waardoor er meer vraag was naar vlees. Dit jaar zaten lockdowns en de uitbraak van de varkenspest in Duitsland de handel in de weg.

Door de sluiting van de horeca was er ook minder behoefte aan kalfsvlees, wat de prijzen geen goed deed. Boeren brachten ook minder kalveren naar de slacht. De melkproductie nam dit jaar met 1,5 procent toe vergeleken met een jaar eerder. De melkprijs lag wel 4 procent lager. Melk is goed voor grofweg de helft van de productiewaarde van de veehouderij.

Frietaardappelen

Verder was het een slecht jaar voor telers van frietaardappelen. Ook werd er minder graan en uien geoogst. Snijbieten en snijmais werd wel meer van het land gehaald door een groeiend areaal. In de tuinbouw daalde de productie dit jaar met 2,5 procent, waarbij de prijzen met 4 procent daalden. Vooral tomaten werden goedkoper, net als groente van de volle grond.

In de bloemen en plantenteelt werd een slecht voorjaar in de loop van het jaar goedgemaakt. De productiewaarde van bloemen en planten, goed voor bijna de helft van de productiewaarde van de totale plantaardige sector, lag in 2020 met 6,9 miljard gelijk aan een jaar eerder.