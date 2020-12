Aantal 40-plussers met dementie naar bijna 400.000

De uitgaven in verband met dementie stijgen van 11,8 miljard euro in 2020 naar 15,5 miljard euro in 2030. Ook neemt de druk op de zorg nog extra toe.

In 2019 is 106,2 miljard euro uitgegeven aan alle zorg en welzijn in ons land, maar dat was inclusief kinderopvang.

Er wordt wel gekeken naar hoe dementie kan worden vertraagd, stelt Vektis vast. Daarbij is er onder meer aandacht voor de risicofactoren zoals roken, overgewicht, hoge bloeddruk en het hebben van te weinig mentale en sociale activiteiten.