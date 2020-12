Commissie kijkt nog naar mogelijke meineed in toeslagenverhoren

De ondervragingscommissie kijkt nog of, op basis van bijvoorbeeld nieuwe documenten, blijkt dat getuigen gelogen hebben onder ede. ‘Als uit een verklaring nu iets komt dat iemand enorm heeft zitten jokkebrokken dan zullen we ook de stappen ondernemen, zodat je nog aangifte kunt doen of zoiets”, zegt voorzitter Chris van Dam (CDA)