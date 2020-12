Kamer wil nu snel compensatie voor gedupeerden toeslagenaffaire

De slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten nu heel snel compensatie krijgen voor het aangedane leed. Daarover zijn de partijen in de Tweede Kamer het eens na een snoeihard rapport over de zaak. Daarnaast zal ook gesproken moeten worden over de politieke consequenties.

Volgens Gert-Jan Segers van de kleinste regeringspartij ChristenUnie ‘moeten betrokkenen in de politiek, rechtspraak en uitvoeringsorganisaties, maar ook de Kamer als geheel, zich rekenschap geven voor wat er is gebeurd”. De politiek moet na het rapport ‘goed naar zichzelf kijken”, vindt Steven van Weyenberg (D66).

Oppositiepartij SP vindt dat er politieke verantwoordelijkheid genomen moet worden. ‘Genoeg is genoeg”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. Ze wil een snel debat over het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie, maar dat kan pas na het reces. Deze donderdag is de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer dit jaar.

Geschonden grondbeginselen

Volgens de parlementaire ondervragingscommissie hebben het kabinet, de Tweede Kamer, de Belastingdienst én de rechtsspraak ervoor gezorgd dat de grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Ouders is ‘ongekend leed’ aangedaan.

De partijen zijn het allemaal eens dat het vreselijk mis is gelopen. ‘De overheid heeft de levens van mensen kapot gemaakt”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ‘Duizenden mensen moeten nu zo snel mogelijk worden gecompenseerd.’

Zwarte bladzijde

Henk Nijboer (PvdA) noemt de oordelen van de commissie terecht. ‘Ouders is ongekend leed aangedaan en zijn door de overheid de vernieling in geholpen. Het is beschamend dat ouders na al die jaren nog steeds niet zijn gecompenseerd.’ Alle slachtoffers moeten binnen enkele weken ‘recht worden gedaan”, zegt Nijboer.

‘Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtstaat”, noemt D66’er Van Weyenberg de conclusies in het rapport. ‘Vandaag zien we wat er gebeurt als het systeem het wint van menselijkheid. Als een anonieme overheid beleid maakt op basis van wantrouwen. Als mensen niet centraal staan en niet beschermd worden door de rechtsstaat”, aldus CU-voorman Segers.

Het kabinet heeft eerder een half miljard euro uitgetrokken om de gedupeerden te compenseren. Maar de Kamer klaagt al langer over het trage tempo van de compensatie. Van de vele duizenden slachtoffers in beeld bij Financiën, is nog maar een handjevol gecompenseerd.