Vakbonden: organisatie vaccinatie is slecht en te traag

De organisatie van het coronavaccinatiebeleid is slecht en de logistiek ervan komt te traag op gang, zijn vakbonden kritisch over het kabinet. Vakbond FNV zegt dat ‘al heel lang duidelijk is dat het vaccin eraan komt”. ‘We hadden ons hierop voor kunnen bereiden”, aldus een woordvoerder.

In andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, wordt eerder gevaccineerd dan in Nederland. De vakbond zegt dat het zorgpersoneel in de steek wordt gelaten. ‘Dat betekent voor hen dat zij straks weken onder extra hoge druk moeten doorwerken.’

Ook mensen die als gevolg van de crisis geen baan hebben worden door het kabinet in de steek gelaten, meent FNV. ‘In Duitsland is al een routekaart, die hebben we hier nog niet gezien. Daar hebben we bij het kabinet al op aangedrongen in een eerder overleg. Het kabinet heeft wel gezegd welke groepen gevaccineerd worden, maar het is niet precies duidelijk wie wanneer het vaccin krijgt.’

Grootschalig vaccinatieplan

Vakbond CNV zei begin december al dat het vaccinatiebeleid van het kabinet tekort schoot en riep op tot een grootschalig vaccinatieplan. ‘Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor”, zei CNV-voorzitter Piet Fortuin toen. Dat beeld is nog steeds actueel, aldus een woordvoerder. ‘De logistiek komt te traag op gang.’

Vakbond De Unie vindt het vaccineren een overheidskwestie en wil verder geen commentaar geven, omdat nog te veel onzeker is.

Het ministerie van Volksgezondheid komt pas volgende week met meer informatie over de start van de vaccinatiecampagne in Nederland. De Europese Commissie zei eerder donderdag dat het inenten in de Europese Unie op 27, 28 en 29 december van start gaat. Het minister kon nog niet zeggen wat deze uitspraak voor Nederland betekent. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt naar verwachting maandag het eerste coronavaccin goed.