Marco Kroon krijgt 80 uur taakstraf voor geven kopstoot aan agent

De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem acht majoor Marco Kroon schuldig aan het mishandelen van een agent door hem een kopstoot te geven. Het hof heeft hem ook veroordeeld voor het beledigen van een agente door haar zijn geslachtsdeel te tonen. Het hof legt hem daarvoor een taakstraf van 80 uur op. Voor wildplassen is Kroon in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 120 euro.