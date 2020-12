Reisorganisaties schrappen voorlopig alle vakantievluchten

‘Het aangepaste reisadvies dwingt ons om, zolang het advies oranje blijft, vakantiereizen te annuleren”, zegt TUI. Sunweb zegt in ieder geval tot 19 januari geen vakantievluchten aan te bieden, en daarna een verdere beslissing te maken op basis van de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Corendon schrapt vooralsnog alle vakantiereizen tot half maart. De reizigers die nu nog op een vakantiebestemming verblijven mogen hun vakantie wel afmaken, de vluchten vertrekken nog wel om hen op te halen.

Het kabinet roept al tijden op alleen strikt noodzakelijke reizen te maken in verband met het coronavirus. Deze week is de oproep om niet naar het buitenland te reizen en geen reizen te boeken, verlengd tot 15 maart. Als mensen toch op vakantie gaan, is dat ‘zeer onverantwoord en ongepast”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) woensdag.