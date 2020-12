Europese beurzen zetten klim voort

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen donderdag verder vooruit na de opmars een dag eerder. Beleggers reageerden positief op de belofte van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell om de grootste economie ter wereld te blijven ondersteunen. De hoop op een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en een spoedig akkoord over een extra steunpakket in de Verenigde Staten zorgden eveneens voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 624,65 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 925,76 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent. De beurs in Parijs klom 0,3 procent, na het nieuws dat de Franse president Emmanuel Macron positief is getest op het coronavirus.

De hoofdindex in Londen daalde een fractie in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk zijn kruit droog houden in afwachting van de ontwikkelingen rond de brexit.

Unibail-Rodamco-Westfield

Sterkste stijger in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,1 procent. Galapagos (min 1,6 procent) stond opnieuw onderaan. De biotechnoloog zag een dag eerder al bijna een vijfde aan beurswaarde verdampen nadat het bedrijf liet weten zijn poging te staken om met het geneesmiddel filgotinib de Amerikaanse markt te betreden. Bryan Garnier verlaagde het advies voor het aandeel naar verkopen.

Bodemonderzoeker Fugro profiteerde van een adviesverhoging door KBC Securities en ging aan kop in de MidKap met een plus van 5,5 procent. Ook financieel dienstverlener Intertrust (plus 4,2 procent) had de wind in de zeilen dankzij een koopadvies van UBS. Air France-KLM zakte 1,8 procent. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia praat met de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie over een verdere samenwerking. Ook zou Alitalia in gesprek zijn met het Duitse Lufthansa (min 1,5 procent).

Alumexx

Alumexx werd dik 35 procent meer waard op de lokale markt. De klimmaterialenspecialist zag de omzet in de tweede jaarhelft sterk toenemen dankzij de overname van DVL van Loon. Ook profiteerde het bedrijf van de coronacrisis doordat thuisklussers materialen nodig hadden.

In Londen dikte WPP 5 procent aan. Het grootste reclamebureau ter wereld verwacht in 2022 terug te keren naar het groeiniveau van 2019 door kostenbesparingen en overnames. Ook wil het Britse bedrijf in 2021 weer eigen aandelen gaan inkopen.

De euro zat in de lift en was 1,2228 dollar waard, tegenover 1,2172 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 48,06 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 51,27 dollar per vat.