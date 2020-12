Poetin noemt berichten over Navalni aanval op Rusland

De Russische president Vladimir Poetin noemt de berichten over de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalni een aanval op Rusland. Poetin zei tijdens zijn jaarlijkse persconferentie met buitenlandse journalisten dat Navalni niet echt vergiftigd is.

‘Navalni is niet belangrijk genoeg om een doelwit te zijn”, aldus de Russische leider. ‘Maar als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook afgemaakt.’ Navalni overleefde eerder dit jaar een aanval met zenuwgif. Hij herstelde daarna in een Duits ziekenhuis.

Tijdens het gesprek met de pers zei Poetin ook dat hij nog niet is ingeënt tegen het coronavirus. ‘Het middel is veilig en effectief, maar ik wacht tot mijn leeftijdsgroep aan de beurt is.’

Biden

De Russische leider ging ook in op mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016. ‘Russische hackers hebben zich niet met die verkiezingen bemoeid.’ De Verenigde Staten hebben veel bewijs gevonden dat er wel buitenlandse inmenging is geweest, ook uit Rusland.

Over de verkiezingswinst van Joe Biden in de VS zei Poetin dat hij hoopt dat het de band tussen beide landen kan verbeteren.

Poetin werd ook gevraagd naar de situatie in Oost-Oekraïne, waar rebellen nog altijd vechten tegen de Oekraïense regering. ‘Wij gaan onze steun aan de regio de Donbass flink vergroten. We gaan helpen met het bouwen van fabrieken, de infrastructuur verbeteren en burgers helpen met sociale noodzakelijkheden.’