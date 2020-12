Consumentenbond krijgt duizenden klachten over Nintendo Switch

Duizenden mensen in Nederland hebben bij de Consumentenbond geklaagd over Nintendo Switch. De oproep van de bond en negen andere Europese consumentenorganisaties om problemen met de controller van de populaire spelcomputer te melden, heeft in totaal ruim 20.700 klachten opgeleverd. Bij de Consumentenbond alleen kwamen in korte tijd meer dan 9200 meldingen binnen.