Lawaaiprotest Viruswaarheid tegenover Tweede Kamer

Maandagavond was er langs de Hofvijver ook een lawaaiprotest toen premier Mark Rutte tijdens een toespraak een lockdown aankondigde, maar daar was Viruswaarheid volgens Engel niet bij betrokken. De premier richtte zich toen kort tot de joelende en fluitende groep. "Het coronavirus is geen onschuldige griep, wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken", zei hij toen.

De demonstratie van donderdag was niet aangekondigd en is inmiddels voorbij. De demonstranten verlieten het Plein via de Lange Poten, vlak langs de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. Daar was een debat over de verkiezingen in coronatijd aan de gang en het lawaai was hoorbaar.

"We hebben publiek", merkte D66'er Joost Sneller op voor zijn inbreng. "Waarschijnlijk de laatste demonstratie, dit jaar", zei Kamervoorzitter Khadija Arib. Engel gaf donderdagochtend nog te kennen iedere dag te willen demonstreren, net zolang totdat het kabinet is afgetreden.